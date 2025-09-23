Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
​Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку - майже 40 боєзіткнень

Активні бойові дії тривають також на Торецькому та Новопавлівському напрямках.

​Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку - майже 40 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: 93 ОМБр

Станом на 22:00 23 вересня відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосував дві ракети та скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 14 керованих авіабомб, і здійснив 104 обстріли, два з яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Одрадного та Западного; українські підрозділи відбили дев’ять атак, два бої наразі тривають.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Куп’янська та Петропавлівки. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили десять атак загарбників у районах Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового; шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили спробу окупантів просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони стійко стримують натиск — відбито 22 штурмові дії противника, два бої тривають дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 окупантів і поранили 67; знешкоджено один танк, 31 безпілотний літальний апарат, дев’ять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено чотири артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 атаку окупантів у районах Піддубного, Січневого, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки; наразі триває шість боєзіткнень.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак поблизу Полтавки: одна спроба противника просунутися уперед зазнала невдачі, ще чотири боєзіткнення тривають.

Сьогодні слід відзначити воїнів восьмого прикордонного загону, які ефективно дають відсіч противнику.
