Росіяни атакували прифронтові райони Запоріжжя. Є жертви

Унаслідок атаки російських fpv-дронів у Запорізькій області одна людина загинула, двоє цивільних зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. росіяни атакували Василівський район fpv-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено", — зазначає Федоров.
Також у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя — 82-річний чоловік та 78-річна жінка.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
- 23 вересня російська армія атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. За оновленими даними, станом на 20:05 15 людей звернулись за допомогою лікарів.