Росіяни атакували прифронтові райони Запоріжжя. Є жертви

Унаслідок атаки російських fpv-дронів у Запорізькій області одна людина загинула, двоє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. росіяни атакували Василівський район fpv-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено", — зазначає Федоров.

Також у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя — 82-річний чоловік та 78-річна жінка.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.