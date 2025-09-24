Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Росіяни атакували прифронтові райони Запоріжжя. Є жертви

Ворожі fpv-дрони атакували Васильківський і Пологівський райони.

Росіяни атакували прифронтові райони Запоріжжя. Є жертви
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок атаки російських fpv-дронів у Запорізькій області одна людина загинула, двоє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. росіяни атакували Василівський район fpv-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено", — зазначає Федоров.

Також у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя — 82-річний чоловік та 78-річна жінка. 

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. 

  • 23 вересня російська армія атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула. За оновленими даними, станом на 20:05 15 людей звернулись за допомогою лікарів. 
