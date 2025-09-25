FT: європейські чиновники побоюються, що Трамп готується “звинуватити їх у провалі в Україні”

Європейські чиновники побоюються, що остання риторика президента США Дональда Трампа щодо України має на меті поставити перед ними непосильне завдання, яка дозволить очільнику Сполучених Штатів перекласти провину з Вашингтона, якщо Київ зазнає невдачі у війні або Україні не вистачить грошей.

Про це повідомляє Financial Times.

Після місяців тиску на Україну, щоб вона врегулювала ситуацію з Москвою та відмовилася від окупованої Росією території, президент США у вівторок приголомшив європейські столиці, заявивши в соціальних мережах, що Київ може “боротися і виграти” всі свої землі “за допомогою ЄС”.

Хоча нова позиція Трампа була схвалена в деяких колах, кілька європейських чиновників дійшли висновку, що він перекладає на них відповідальність за оборону України з очікуваннями, які Європі буде важко виконати.

Трамп також зайняв жорсткішу позицію щодо санкцій, закликаючи ЄС припинити закупівлі російської нафти та запровадити мита для Китаю та Індії. Водночас угорський союзник Трампа Віктор Орбан давно заявляє, що заблокує такі кроки.

“Це початок гри у перекладання відповідальності. США знали, що тарифи на Китай та Індію будуть неприйнятними для ЄС”, – сказав один чиновник про різку зміну поглядів Трампа.

Урядовий радник з ЄС вважає, що Трамп “відсторонює себе”, щоб він міг обвинувачувати Європу, коли і якщо йому це потрібно. Зміна була “вражаючою” та “загалом позитивною”, але Трамп “встановив дуже високу планку”, зазначив німецький чиновник.

“Трамп хоче уникнути ситуації, коли після дев'яти місяців перебування при владі ця війна стала і його війною, а не просто “війною Байдена”, – сказав професор міжнародних відносин Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала.

Один європейський чиновник назвав підпис Трампа “Удачі всім!” під його дописом у Truth Social рівнозначним “передачі справ”.

Інший європейський чиновник сказав: “Усі бачать, що він відмовляється від співпраці”.

Після двосторонньої зустрічі з Трампом у Нью-Йорку у вівторок президент Франції Еммануель Макрон надав більш позитивного відтінку заяві президента США, назвавши її “дуже правильною”.

Але чиновники заявили, що лідери ЄС дійшли висновку, що Трамп більше не є надійним союзником.