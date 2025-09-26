Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Правоохоронці розповіли про викриття махінацій на 9 млн грн із вагонами "Укрзалізниці"

Повідомили про підозру вісьмом начальникам станцій. 

Правоохоронці розповіли про викриття махінацій на 9 млн грн із вагонами "Укрзалізниці"
Обшуки у Одеській філії "Укрзалізниці"
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили, що викрили схему зловживань у одеській регіональній філії "Укрзалізниці".

Про це пишуть Нацполіція та Офіс генпрокурора.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України)" – повідомили у ОГП. 

Провели обшуки у Одеській філії &quot;Укрзалізниці&quot;
Фото: Офіс генпрокурора
Провели обшуки у Одеській філії "Укрзалізниці"

За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу, тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат, "Укрзалізниця" зазнала збитків на понад 9 млн грн.

Документально зафіксували десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць. 

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях, в процесі яких вилучили документи, комп’ютерну техніку й телефони. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
﻿
