Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині

Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль.

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.  

Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль.

“Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать – і насолоджуються цим! Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – закликав глава обласної адміністрації. 

Щоб евакуюватися:

  • 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
  • Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614
