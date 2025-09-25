Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів

До "справи" організатор залучив двох своїх знайомих: чоловіка з Запоріжжя та жінку з Дніпра.

У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Шахрайський обмінник
Фото: Львівська облпрокуратура

У Львові затримали організатора шахрайської схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів.

Як розповіли у Львівській облпрокуратурі, у лютому цього року 20-річний мешканець Запоріжжя організував у Львові  шахрайську схему під виглядом діяльності пункту обміну валют.

 До "справи" він залучив двох своїх знайомих: чоловіка з Запоріжжя та жінку з Дніпра. Усі ролі в групі були чітко розподілені: організатор відповідав за загальне керівництво та координацію групи, один з виконавців підшукав приміщення у центрі Львова, орендував його та облаштував для діяльності імітаційного пункту обміну валют, а жінка виконувала роль «касира» в цьому псевдообміннику.

Дослідивши ринок валюти, підозрювані встановили у себе найвигідніший курс для обміну і чекали клієнта з великою сумою коштів. У середині квітня цього року до них звернувся чоловік, якому необхідно було обміняти валюту на гривні. Попередньо узгодивши час зустрічі, він приїхав до обмінника. Всередині його чекала "касирка", спільник у той час "прикривав" її на вулиці, а організатор постійно координував їхні дії по конференцзв’язку. Отримавши від клієнта іноземну валюту, жінка втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у ніші шафи, який був у її кабінеті. Таким чином члени групи заволоділи 50 000 доларів США потерпілого.

Вилучені гроші
Фото: Львівська облпрокуратура
Вилучені гроші

Виконавців затримали в порядку ст. 208 КПК України практично відразу після вчинення злочину. Організатор переховувався від слідства, проте його знайшли.  

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру в організації шахрайства, вчиненого у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 – ч. 5 ст. 190 КК України), виконавцям – шахрайство, вчинене у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).

 За клопотанням сторони обвинувачення усі члени злочинної групи перебувають під вартою.
﻿
