Зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду, частина мешканців залишились без світла та води

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду, частина мешканців залишились без світла та води

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду, частина мешканців залишились без світла та води
ілюстративне фото: Ніжин
Фото: zn.ua

Зранку 25 вересня з 7:20 до 7:45 у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 прильотів БпЛА, передає Суспільне із посиланням на мера Ніжина Олександра Кодола.

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 30 000 абонентів у Ніжині залишилися без електрики. Попередньо про травмованих не відомо.

"Частина з БпЛА не здетонувала. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах", – повідомив мер. 

За інформацією ніжинського водоканалу, через атаку БпЛА також є проблеми з водопостачанням.

"Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок — з 9:00 до 11:00; вечір — з 18:00 до 20:00. Прохання до жителів міста зробіть запаси води".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies