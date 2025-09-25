Зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду, частина мешканців залишились без світла та води

Зранку 25 вересня з 7:20 до 7:45 у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 прильотів БпЛА, передає Суспільне із посиланням на мера Ніжина Олександра Кодола.

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 30 000 абонентів у Ніжині залишилися без електрики. Попередньо про травмованих не відомо.

"Частина з БпЛА не здетонувала. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах", – повідомив мер.

За інформацією ніжинського водоканалу, через атаку БпЛА також є проблеми з водопостачанням.

"Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок — з 9:00 до 11:00; вечір — з 18:00 до 20:00. Прохання до жителів міста зробіть запаси води".