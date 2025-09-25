Головне за ніч та ранок четверга, 25 вересня: атака на об'єкти енергетики на Вінниччині, збиття ворожого Су-34, 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 160 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення ділянок залізниці.

Сьогодні близько 4 години ранку на Запорізькому напрямку Сили оборони збили Су-34 окупаційної армії. З цього літака ворог здійснював терористичні атаки по Запоріжжю.

Про збиття повідомили Повітряні сили. “Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб”, – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині росіяни цілили у критичну інфраструктуру. Зафіксовано влучання в об'єкти енергетики.

За попередньою інформацією від влади, травмованих людей немає. На місці працюють екстрені служби. "До ліквідації наслідків ударів залучалися 54 рятувальники та 13 одиниць техніки ДСНС", – повідомили вранці в ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 160 боїв, найбільше - на Лиманському (25) та Покровському (49) напрямках.

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 окупантів і ворожий літак. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 105 490 солдатів.

Військові зі спецпідрозділу Головного управління розвідки “Примари” спалили два транспортних літаки Ан-26 і вразили ворожу РЛС у Криму. Завдані втрати зафіксовані в зведенні Генштабу за 24 вересня.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1»", – йдеться у повідомленні.

РЛС МР-10М1 “Мис М1” призначені для виявлення координат. Таку ж систему ГУР вразило в Криму менше місяця тому. Ан-26 – багатоцільовий транспортний літак з високою стійкістю і легкістю керування.

Зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду, частина мешканців залишились без світла та води.

Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Уночі ППО знешкодила 150 із 176 ударних російських безпілотників.

Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

"Укрзалізниця" повідомляла про знеструмлення окремих ділянок у Миколаївській та Кіровоградській областях через російські обстріли.

Пасажири та персонал двох поїздів - №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг та №8/7 Одеса - Харків - були змушені перейти в укриття. Згідно з попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Перевізник попередив, що деякі поїзди прибудуть в пункти призначення із затримками.

