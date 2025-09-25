Вночі ППО знешкодила 150 із 176 ударних російських безпілотників

Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

У ніч на 25 вересня українська протиповітряна оборона знешкодила 150 російських безпілотників. Загалом ворог запустив 176 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 25 вересня (із 18.00 24 вересня) противник атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, близько 100 із них – шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, ППО збила/подавила 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

У Повітряних силах зазначили, що станом на 08:40 атака триває, і з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.