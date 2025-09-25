Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через обстріли

Сьогодні, 25 вересня, вранці Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через нічні обстріли.
"Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури", – зазначено у телеграмі перевізника.
Станом на 08:00 продовжується рух за допомогою резервних тепловозів, затримки фіксуються для наступних поїздів:
- №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)
- №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)
- №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)
- №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)
- №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)
- №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)
- №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).