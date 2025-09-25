Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через обстріли

Є знеструмлення на чотирьох дільницях.

поїзд, що постраждав від російського обстрілу в Сумах, ілюстративне фото

Сьогодні, 25 вересня, вранці Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через нічні обстріли.

"Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури", – зазначено у телеграмі перевізника.

Станом на 08:00 продовжується рух за допомогою резервних тепловозів, затримки фіксуються для наступних поїздів: