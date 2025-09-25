Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через обстріли

Є знеструмлення на чотирьох дільницях. 

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через обстріли
поїзд, що постраждав від російського обстрілу в Сумах, ілюстративне фото
Фото: УЗ

Сьогодні, 25 вересня, вранці Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через нічні обстріли. 

"Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури", – зазначено у телеграмі перевізника. 

Станом на 08:00 продовжується рух за допомогою резервних тепловозів, затримки фіксуються для наступних поїздів:

  • №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)
  • №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)
  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)
  • №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)
  • №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)
  • №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)
  • №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies