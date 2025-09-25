Ворог поранив сімох людей на Сумщині

Російські війська здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області поранені семеро людей. Протягом доби, з ранку 24 вересня до ранку 25 вересня, війська РФ здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Як зазначили у ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

У Великописарівській громаді в результаті нанесення з території ворога мінометного обстрілу отримала поранення 74-річна жінка.

У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримали дві жінки – 39 років та 64 років і 61-річний чоловік.

У Новослобідській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 64-річна жінка та 69-річний чоловік.

У Шалигинській громаді через удар FPV-дроном поранено 52-річного чоловіка.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Хотінська

Юнаківська

Миропільська

Краснопільська

Білопільська

Ворожбянська

Дружбівська

Шалигинська

Есманьська

Глухівська

Середино-Будська

Путивльська

Новослобідська

Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:

15 ударів КАБ;

майже 20 ударів РСЗВ;

до 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний автомобіль.

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людей.Повітряна тривога в області тривала 20 годин 54 хвилини.