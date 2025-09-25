Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Ворог поранив сімох людей на Сумщині
Ворог поранив сімох людей на Сумщині

Російські війська здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Фото: Олег Григоров

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області поранені семеро людей. Протягом доби, з ранку 24 вересня до ранку 25 вересня, війська РФ здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Як зазначили у ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

У Великописарівській громаді в результаті нанесення з території ворога мінометного обстрілу отримала поранення 74-річна жінка.

У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримали дві жінки – 39 років та 64 років і 61-річний чоловік.

У Новослобідській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 64-річна жінка та 69-річний чоловік.

У Шалигинській громаді через удар FPV-дроном поранено 52-річного чоловіка.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Миропільська 
  • Краснопільська 
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Дружбівська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Глухівська
  • Середино-Будська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:

  • 15 ударів КАБ; 
  • майже 20 ударів РСЗВ;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний автомобіль. 
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людей.Повітряна тривога в області тривала 20 годин 54 хвилини.
