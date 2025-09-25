Ворог поранив сімох людей на Сумщині

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області поранені семеро людей. Протягом доби, з ранку 24 вересня до ранку 25 вересня, війська РФ здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Як зазначили у ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
У Великописарівській громаді в результаті нанесення з території ворога мінометного обстрілу отримала поранення 74-річна жінка.
У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримали дві жінки – 39 років та 64 років і 61-річний чоловік.
У Новослобідській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 64-річна жінка та 69-річний чоловік.
У Шалигинській громаді через удар FPV-дроном поранено 52-річного чоловіка.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Хотінська
- Юнаківська
- Миропільська
- Краснопільська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Дружбівська
- Шалигинська
- Есманьська
- Глухівська
- Середино-Будська
- Путивльська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:
- 15 ударів КАБ;
- майже 20 ударів РСЗВ;
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний автомобіль.
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людей.Повітряна тривога в області тривала 20 годин 54 хвилини.