Святкування юдейського Нового року в Умані (Черкаська область) пройшло без суттєвих правопорушень, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк.

"Святкування Рош га-Шана завершилось без суттєвих правопорушень. Паломники вже відʼїжджають", – поінформувала начальник відділу комунікацій в четвер.

В Умані працював зведений загін правоохоронців з різних регіонів України. Також на місці святкування знаходилися 9 ізраїльських поліцейських, які допомагали українським колегам забезпечувати правопорядок, патрулювання в районі компактного проживання паломників.

Напередодні святкування Рош га-Шана поліцейські проводили превентивні заходи щодо певних вимог під час воєнного стану, зокрема, в дотриманні правил поведінки під час повітряної тривоги та комендантської години.

15 по 30 вересня введений особливий режим в'їзду/виїзду та пересування містом.

Як відомо, 22 вересня розпочалися святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, які тривали до вечора 24 вересня.