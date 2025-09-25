Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Поліція повідомила, що святкування Рош га-Шана в Умані пройшло без суттєвих правопорушень

Паломники вже відʼїжджають.

Паломники вже відʼїжджають.

Поліція повідомила, що святкування Рош га-Шана в Умані пройшло без суттєвих правопорушень
хасиди в Умані, 22 вересня 2025
Фото: EPA/UPG

Святкування юдейського Нового року в Умані (Черкаська область) пройшло без суттєвих правопорушень, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк.

"Святкування Рош га-Шана завершилось без суттєвих правопорушень. Паломники вже відʼїжджають", – поінформувала начальник відділу комунікацій в четвер.

В Умані працював зведений загін правоохоронців з різних регіонів України. Також на місці святкування знаходилися 9 ізраїльських поліцейських, які допомагали українським колегам забезпечувати правопорядок, патрулювання в районі компактного проживання паломників.

Напередодні святкування Рош га-Шана поліцейські проводили превентивні заходи щодо певних вимог під час воєнного стану, зокрема, в дотриманні правил поведінки під час повітряної тривоги та комендантської години.

15 по 30 вересня введений особливий режим в'їзду/виїзду та пересування містом.

Як відомо, 22 вересня розпочалися святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, які тривали до вечора 24 вересня.
