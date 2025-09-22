Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 40 000 хасидів

До Умані також прибули ізраїльські поліцейські для допомоги українським колегам щодо забезпечення порядку.

До Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 40 000 хасидів
Паломництво хасидів до Умані, у вересні 2023 року
Фото: EPA/UPG

До міста Умань на святкування Рош га-Шана вже прибули майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці.

Про це повідомляє Національна поліція.

Голова Нацполіції Іван Вигівський провів координаційну нараду щодо організації роботи підрозділів поліції під час Рош га-Шана. Разом із заступником Олександром Фацевичем очільник НПУ також відвідав місця перевірки громадян, які прибувають на відзначення юдейського нового року.

"Поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час паломництва хасидів. Головне завдання — охорона публічного правопорядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень. Станом на зараз в Умань прибуло майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч — іноземці. У місті працює зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших. Робота усіх залучених сил налагоджена й проводиться постійний моніторинг ситуації", — ідеться у повідомленні.

На в’їздах у район паломництва діє контрольно-пропускний режим — поліцейські перевіряють осіб і транспортні засоби. Вулиці міста патрулюють піші та автомобільні екіпажі поліції.

Також до Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Вони допомагають українським колегам у забезпеченні правопорядку під час святкування юдейського нового року.

  • Хасиди щороку приїжджають до могили цадика Нахмана в Умані, бо це місце вважається святим, адже він заповідав своїм послідовникам щорічно зустрічати там єврейський Новий рік (Рош га-Шана).
