Генштаб: росіяни тричі за день намагалися просунутися до позицій Сил оборони у районах Куп’янська і Петропавлівки

На Покровському росіяни атакували 38 разів.

Генштаб: росіяни тричі за день намагалися просунутися до позицій Сил оборони у районах Куп’янська і Петропавлівки
військова техніка Сил оборони України
Фото: Faebook/Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 16.00 23 вересня на фронті відбулися 98 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 7 разів атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також росіяни завдали п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких – із реактивної системи залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку відбулися сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.

На Куп’янському окупанти протягом дня тричі намагалися просунутися до наших позицій у районах Куп’янська та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському українські захисники відбивали п’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському відбили одну атаку противника в районі Костянтинівки.

На Торецькому загарбники вісім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бик, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників просунутись уперед.

На Покровському противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському агресор 18 разів атакував у районах населених пунктів Піддубне, Січневе, Комишуваха, Новомиколаївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському Сили оборони відбивали три ворожі атаки поблизу населеного пункту Полтавка, одна спроба противника просунутись уперед на позиції українських підрозділів зазнала невдачі, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.
