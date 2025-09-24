Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Половина тих, хто придбав житло через єОселю, — військові

У топ-5 також входять медики, педагоги, ВПО та громадяни, які не володіють житлом.

Половина тих, хто придбав житло через єОселю, — військові
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації.
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що за програмою єОселя видано 20 тисяч кредитів.

“єОселя — це крута можливість для українців придбати власне житло швидко і за вигідними умовами. Вже 20 тисяч громадян скористалися програмою іпотеки. Загальна сума виданих кредитів майже сягнула 35 мільярдів гривень”, — написав Федоров. 

За його даними, половина тих, хто придбав житло через єОселю, — військові. У топ-5 також входять медики, педагоги, ВПО та громадяни, які не володіють житлом. 

“За кожною цифрою стоїть історія конкретної сімʼї. Військові, медики, освітяни та молоді спеціалісти залишаються в Україні й будуватимуть її майбутнє”, — зазначив міністр. 

Купити житло через єОселю дуже просто: 

  • подаєте заяву в Дії
  • надсилаєте заявку в банки
  • отримуєте попереднє рішення про видачу кредиту
  • оформлюєте іпотеку
﻿
