У топ-5 також входять медики, педагоги, ВПО та громадяни, які не володіють житлом.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що за програмою єОселя видано 20 тисяч кредитів.

“єОселя — це крута можливість для українців придбати власне житло швидко і за вигідними умовами. Вже 20 тисяч громадян скористалися програмою іпотеки. Загальна сума виданих кредитів майже сягнула 35 мільярдів гривень”, — написав Федоров.

За його даними, половина тих, хто придбав житло через єОселю, — військові. У топ-5 також входять медики, педагоги, ВПО та громадяни, які не володіють житлом.

“За кожною цифрою стоїть історія конкретної сімʼї. Військові, медики, освітяни та молоді спеціалісти залишаються в Україні й будуватимуть її майбутнє”, — зазначив міністр.

Купити житло через єОселю дуже просто: