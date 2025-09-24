Спротив: українських дітей на ТОТ вчать поширювати російську пропаганду

Окупанти формують нове покоління інструментів для своєї інформаційної війни.

Росіяни започаткували нову пропагандистську ініціативу серед молоді на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Центр національного спротиву.

На ТОТ України росіяни запустили так званий "курс молодого інфобійця". Під виглядом "журналістики" старшокласників вчитимуть поширенню російської пропаганди.

"Найбільш "успішних" підбиратимуть під крило досвідчені пропагандисти, аби використати прагнення молоді до популярності та "легких грошей", кажуть і спротиві і додають, що таким чином окупанти намагаються сформувати нове покоління інструментів для своєї інформаційної війни.

Масштаби залученості молоді до цієї ініціативи наразі встановлюються.