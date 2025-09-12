Спротив: російські бойовики навчають дітей на ТОТ України "урокам мужності"

На ТОТ України російські бойовики навчають школярів "мужності".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У захоплених школах росіяни запустили нову серію пропагандистських "уроків мужності". Бойовики вихваляють війну та намагаються виправдати свою присутність на українських землях", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що вже встановили особи псевдовчителів, тож "їхня "педагогічна кар’єра" буде недовгою".