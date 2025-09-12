Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спротив: російські бойовики навчають дітей на ТОТ України "урокам мужності"

Росіяни продовжують насаджувати українським дітям пропаганду війни.

Спротив: російські бойовики навчають дітей на ТОТ України "урокам мужності"
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України російські бойовики навчають школярів "мужності". 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У захоплених школах росіяни запустили нову серію пропагандистських "уроків мужності". Бойовики вихваляють війну та намагаються виправдати свою присутність на українських землях", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що вже встановили особи псевдовчителів, тож "їхня "педагогічна кар’єра" буде недовгою".
