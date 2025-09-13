Зеленський: розраховуємо на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ

Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: розраховуємо на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ

Президент України просить всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції проти Росії.

Зеленський: розраховуємо на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

У вечірньому зверненні 13 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розраховує на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ. 

“Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна. 

“І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань”, – зауважив президент. 

Глава держави додав, що це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. 

Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки». Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати”, – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies