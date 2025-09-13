Зеленський: розраховуємо на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ

Президент України просить всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції проти Росії.

У вечірньому зверненні 13 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розраховує на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ.

“Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна.

“І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань”, – зауважив президент.

Глава держави додав, що це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу.

“Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки». Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати”, – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.