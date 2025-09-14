Під час атаки по Ніжину на Чернігівщині ворог влучив у приватне підприємство

На Чернігівщині під час атаки по Ніжину ворог влучив у приватне підприємство на околиці міста.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на мера Ніжина Олександра Кодолу.

"Внаслідок атаки РФ по Ніжину, що на Чернігівщині, вдень 14 вересня, близько 16:20, сталося влучання у приватне підприємство на околиці міста", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про підприємство, яке займається паливними матеріалами. Там уражений один резервуар пального, тому відбулося загоряння.

"Пожежу ліквідовують. Наразі інформації про поранених чи загиблих немає", - зауважив Кодола.

Раніше в центрі Ніжина зафіксували падіння уламків збитого російського безпілотника.