Росіяни вбили літнього чоловіка у Микільському на Херсонщині

Російські військові вдарили з артилерії на селу Микільське Херсонської області, унаслідок чого загинув 73-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. Як відомо, російські окупанти близько 15:00 обстріляли село Микільське на Херсонщині з артилерійської зброї. Унаслідок обстрілів 73-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. У момент ворожої атаки він перебував на подвір'ї.