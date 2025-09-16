На Львівщині викрили чоловіка, якого підозрюють у переправленні за кордон військовозобов'язаних

У Львівській області викрили чоловіка, якого підозрюють у переправленні за кордон військовозобов'язаних.

Як розповіли у ДПСУ, до організації схеми причетним виявився 41-річний житель Тернопільщини. Використовуючи особисті зв’язки, він пропонував охочим залишити територію України за допомогою підроблених документів. Вартість такої "послуги" становила 18 500 доларів США з особи.

Правоохоронці задокументували передачу першої частини коштів – 15 000 доларів США. Після цього організатор спробував втекти й навіть намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Шегині", проте прикордонники його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.

Фото: ДПСУ Затриманий підозрюваний