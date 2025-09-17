СБУ і поліція викрили фейковий благодійний фонд: привласнював 90 % пожертв на армію

Його організував рецедивіст, засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками.

СБУ і поліція викрили благодійний фонд, який привласнював 90 % пожертв на армію. Його засновником був рецидивіст із Дніпра.

Правоохоронці провели заходи в Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському та затримали шістьох підозрюваних. Про це повідомили в СБУ і Нацполіції.

Фото: СБУ в Telegram Затримані за підозрою в привласненні коштів фонду

За даними слідства, фігуранти справи під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій.

"Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги", – повідомили в СБУ.

Підозри отримали керівник фонду та п'ятеро спільників. Їхні дії розслідують і як ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

"Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України", – наголосили в СБУ.



