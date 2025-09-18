Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
СБУ затримала жителя Харківщини, якого підозрюють у передачі даних про позиції українських військових

Слідство встановило, що 35-річний місцевий житель фотографував та знімав на відео місця дислокації особового складу і техніки ЗСУ.

Фото: СБУ

СБУ затримала жителя Харківщини, якого підозрюють у передачі даних про позиції українських військових.

За даними слідства, 35-річний місцевий житель фотографував та знімав на відео місця дислокації особового складу і техніки Збройних сил України. Він також наносив мітки на електронні карти.

Правоохоронці повідомляють, що чоловік намагався встановити контакт із військовими, пропонуючи допомогу у побутових питаннях. Його цікавили, зокрема, підрозділи 3-го армійського корпусу, які діють на Ізюмському напрямку.

Під час затримання у нього вилучили смартфон із файлами, підготовленими для передачі.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
