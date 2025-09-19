Упродовж доби росіяни випустили по Харківщині 10 КАБів та 8 дронів і поранили людину

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 37-річний чоловік.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

10 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Мала Данилівка);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новомиколаївка), АЗС (сел. Шевченкове);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь);

у Лозівському районі пошкоджено будинок культури, 4 складські будівлі фермерського господарства (с. Башилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 199 людей. Залишилася 79 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 3362 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.