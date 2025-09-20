Унаслідок обстрілів РФ у Запорізькій області троє загиблих

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькоій області троє людей загинули. Ворог здійснив понад 520 ударів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє людей загинули внаслідок ворожих атак на Василівський та Пологівський райони. Впродовж доби окупанти завдали 521 удар по 15 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Степногірську, Залізничному та Успенівці.

351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Софіївку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Приморського, Білогірʼя та Новоданилівки.

162 артилерійських удари нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.