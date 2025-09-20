Ворог атакував ракетами і дронами Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 — поранені

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував ракетами і дронами Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 — поранені

У Дніпрі понівечена багатоповерхівка, у Павлограді виникла пожеа на підприємстві.

Ворог атакував ракетами і дронами Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 — поранені
обстріли міста Дніпро
Фото: Сергій Лисак

20 вересня російські окупанти атакували міста Дніпро і Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку відомо про загиблих і поранених. 

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети", — каже він. 

Внаслідок ворожого обстрілу, за попередніми даними, загинула одна людина, ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік у важкому стані.

Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі та районі унаслідок ударів виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. 

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, є руйнування. 

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та з артилерії. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies