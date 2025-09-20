Ворог атакував ракетами і дронами Дніпропетровщину: загинула людина, ще 13 — поранені

У Дніпрі понівечена багатоповерхівка, у Павлограді виникла пожеа на підприємстві.

20 вересня російські окупанти атакували міста Дніпро і Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку відомо про загиблих і поранених.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпропетровщина знову була під масованою атакою. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети", — каже він.

Внаслідок ворожого обстрілу, за попередніми даними, загинула одна людина, ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік у важкому стані.

Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі та районі унаслідок ударів виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, є руйнування.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та з артилерії. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.