ДПСУ: загроз з боку Білорусі на кордоні з Україною наразі немає

На кордоні України наразі немає жодної активності з боку Білорусі. Також зменшилася активність російської армії на Сумському напрямку.

Про це в ефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася. Як під час навчань «Запад-2025», так і після їх завершення, активності на нашому напрямку ми не фіксуємо», — зазначив він.

Демченко підкреслив, що напрямок залишається потенційно загрозливим через підтримку, яку Білорусь надає РФ. Після завершення активної фази спільних навчань білоруські та російські підрозділи повернулися на постійні місця дислокації. Речник додав, що кількість особового складу та техніки російських військ була невеликою, а їх переміщень наразі не фіксують.

«Білорусь продовжує утримувати невелику кількість підрозділів на кордоні. Так було ще з 2022 року, коли Мінськ намагався демонструвати «загрозу» з боку України», — пояснив Демченко.

Щодо Сумщини, речник повідомив, що у межах Хотінської та Юнаківської громад РФ застосовує лише невеликі штурмові та піхотні групи, техніку не використовує, а активність значно зменшилася порівняно з попереднім періодом. Ворог не досягає результатів і навіть перекидає сили на інші ділянки фронту.