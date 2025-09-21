Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ДПСУ: загроз з боку Білорусі на кордоні з Україною наразі немає

На Сумщині активність російської армії значно зменшилася порівняно з попереднім періодом.

ДПСУ: загроз з боку Білорусі на кордоні з Україною наразі немає
речник ДПСУ Андрій Демченко
Фото: Суспільне

На кордоні України наразі немає жодної активності з боку Білорусі. Також зменшилася активність російської армії на Сумському напрямку.

Про це в ефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася. Як під час навчань «Запад-2025», так і після їх завершення, активності на нашому напрямку ми не фіксуємо», — зазначив він.

Демченко підкреслив, що напрямок залишається потенційно загрозливим через підтримку, яку Білорусь надає РФ. Після завершення активної фази спільних навчань білоруські та російські підрозділи повернулися на постійні місця дислокації. Речник додав, що кількість особового складу та техніки російських військ була невеликою, а їх переміщень наразі не фіксують.

«Білорусь продовжує утримувати невелику кількість підрозділів на кордоні. Так було ще з 2022 року, коли Мінськ намагався демонструвати «загрозу» з боку України», — пояснив Демченко.

Щодо Сумщини, речник повідомив, що у межах Хотінської та Юнаківської громад РФ застосовує лише невеликі штурмові та піхотні групи, техніку не використовує, а активність значно зменшилася порівняно з попереднім періодом. Ворог не досягає результатів і навіть перекидає сили на інші ділянки фронту.
