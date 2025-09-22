​У Львові затримали викладача коледжу, який організував схему ухилення від мобілізації

"Клієнтами" були чоловіки віком від 25 років, з кожного зловмисник брав по 12 тис. грн за вступ.

У Львові правоохоронці затримали 35-річного викладача коледжу, який "допомагав" чоловікам зі вступом у навчальний заклад, аби уникнути мобілізації.

Про це повідомила Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що викладач обіцяв за гроші вплинути на рішення посадових осіб щодо безперешкодного зарахування на денну форму навчання, що дало б змогу отримати відстрочку від мобілізації. "Клієнтами" були чоловіки віком від 25 років. З кожного зловмисник брав по 12 тис. грн за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

Окрім цього, до “послуг” входив супровід: “клієнти” без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові роботи та екзамени. Так вони уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий час.

Зловмисника викрили "на гарячому" - під час отримання ним обумовлених коштів і затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.