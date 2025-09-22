Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
​У Львові затримали викладача коледжу, який організував схему ухилення від мобілізації

"Клієнтами" були  чоловіки віком від 25 років, з кожного зловмисник брав по 12 тис. грн за вступ. 

​У Львові затримали викладача коледжу, який організував схему ухилення від мобілізації
Фото: Нацпол

У Львові правоохоронці затримали 35-річного викладача коледжу, який "допомагав" чоловікам зі вступом у навчальний заклад, аби уникнути мобілізації. 

Про це повідомила Нацполіція та Офіс генерального прокурора

Встановлено, що викладач обіцяв за гроші вплинути на рішення посадових осіб щодо безперешкодного зарахування на денну форму навчання, що дало б змогу отримати відстрочку від мобілізації. "Клієнтами" були  чоловіки віком від 25 років.  З кожного зловмисник брав по 12 тис. грн за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

Окрім цього, до “послуг” входив супровід: “клієнти” без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові роботи та екзамени.  Так вони уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий час.

Зловмисника викрили "на гарячому" - під час отримання ним обумовлених коштів і затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • Нещодавно Кабмін  запропонував змінити статтю 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині надання відстрочок для здобувачів освіти. Усе через те, що через чинні норми суттєво зросла кількість військовозобов’язаних віком від 25 років серед учнів профтехів і коледжів. За інформацією Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, цифра ухилянтів, які вступили до навчальних закладів, щоб отримати відстрочку від служби, може сягати 100 тисяч. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку".
﻿
