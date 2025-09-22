На Донеччині у боях загинув поліцейський з Львівщини Михайло Штинда

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині у боях загинув поліцейський з Львівщини Михайло Штинда

Його життя обірвалося 18 вересня в селі Іванопілля Донецької області під час виконання бойового завдання в нього влучив FPV-дрон. 

На фронті загинув поліцейський з Львівської області Михайло Штинда, повідомили у Національній поліції.

Михайло служив інспектором відділення підтримки батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини.

Правоохоронець був родом з Дрогобича. Службу в Національній поліції розпочав у 2016 році, а понад рік тому приєднався до батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Михайло виконував бойові завдання на одному з найнебезпечніших напрямків у Донецькій області. Його життя обірвалося 18 вересня 2025 року в селі Іванопілля Донецької області. Під час виконання бойового завдання в нього влучив FPV-дрон з вибухівкою. 

“Тепер захиснику назавжди 38… Без батька залишилася 11-річна дочка, без чоловіка – дружина, мати – без сина”, – розповіли колеги загиблого.

“Товариші по службі назавжди запам’ятають Михайла як сміливого та надійного побратима, який був прикладом честі та відданим сином України. Особовий склад Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним та близьким колеги”, – додали у поліції.

  • Раніше стало відомо, що під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення загинув Тарас Шпук — воїн із позивним "Череп", ветеран, активіст і колишній співробітник фонду "Повернись живим".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies