На Донеччині у боях загинув поліцейський з Львівщини Михайло Штинда

На фронті загинув поліцейський з Львівської області Михайло Штинда, повідомили у Національній поліції.

Михайло служив інспектором відділення підтримки батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини.

Правоохоронець був родом з Дрогобича. Службу в Національній поліції розпочав у 2016 році, а понад рік тому приєднався до батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Михайло виконував бойові завдання на одному з найнебезпечніших напрямків у Донецькій області. Його життя обірвалося 18 вересня 2025 року в селі Іванопілля Донецької області. Під час виконання бойового завдання в нього влучив FPV-дрон з вибухівкою.

“Тепер захиснику назавжди 38… Без батька залишилася 11-річна дочка, без чоловіка – дружина, мати – без сина”, – розповіли колеги загиблого.

“Товариші по службі назавжди запам’ятають Михайла як сміливого та надійного побратима, який був прикладом честі та відданим сином України. Особовий склад Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним та близьким колеги”, – додали у поліції.