Упродовж доби російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Під обстрілами опинилося сільськогосподарське підприємство.

наслідки влучання у Херсоні

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 37 населених пунктів Херсонської області.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Понятівка, Микільське, Берислав, Зміївка, Томарине, Золота Балка, Милове, Качкарівка, Дудчани, Осокорівка, Костирка, Бургунка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки.Також окупанти цілили по території сільгосппідприємства.

Обійшлося без постраждалих.