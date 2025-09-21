Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Окупанти в Криму поскаржилися на нібито атаку дронів по санаторію "Форос"

Уламки спричинили займання сухої трави біля Ялти. 

Окупанти в Криму поскаржилися на нібито атаку дронів по санаторію "Форос"
Санаторій "Форос" (архівне фото)
Фото: sanforos.com

В окупованому Росією Криму внаслідок удару безпілотників начебто пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос".

Про це повідомив гауляйтер Сергій Аксьонов.

За його словами, кількість постраждалих - близько 15 осіб, також є загиблі.

Крім того, за словами Аксьонова, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти. Наразі там працюють аварійні та рятувальні служби.

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих жителів також повідомив, про "приліт по російському урядовому об’єкту".

Між Форосом та Ялтою розташувалися чотири державні дачі, куди з радянських часів приїжджає політична еліта.

Раніше гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У” в Криму - спецпідрозділ ГУР МО "Примари" - здійснили успішний рейд на тимчасово окупований півострів Крим.  Зокрема, було уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У “небо-У”.  
