На Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв "висвятити" ухилянта у диякони

На Волині викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів США обіцяв віськовозобов'язаному відстрочку від мобілізації через "висвячення" у диякони.

Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, за 10 тисяч доларів США він гарантував військовозобов’язаному висвячення у диякони однієї з церков, виключення з реєстру «Оберіг» та надання відстрочки від мобілізації як священнослужителю. Щоб надати такому «висвяченню» вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти", - йдеться в повідомленні.

Частину коштів - 80 тисяч гривень - священник отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів США – готівкою під час особистої зустрічі.

Під час обшуків помешкання та транспортних засобів ієрея виявлено та вилучено засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази. Його дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.