На Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв "висвятити" ухилянта у диякони

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв "висвятити" ухилянта у диякони

Аби "висвячення" виглядало правдоподібно, отець порадив придбати спеціальний одяг і вивчити певні біблійні тексти. 

На Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв "висвятити" ухилянта у диякони
Фото: vpzhr.gp.gov.ua

На Волині викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів США обіцяв віськовозобов'язаному відстрочку від мобілізації через "висвячення" у диякони.

Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, за 10 тисяч доларів США він гарантував військовозобов’язаному висвячення у диякони однієї з церков, виключення з реєстру «Оберіг» та надання відстрочки від мобілізації як священнослужителю. Щоб надати такому «висвяченню» вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти", - йдеться в повідомленні.

Частину коштів - 80 тисяч гривень - священник отримав на банківську картку, решту – 8 тисяч доларів США – готівкою під час особистої зустрічі.

Під час обшуків помешкання та транспортних засобів ієрея виявлено та вилучено засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази. Його дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак це рішення оскаржується прокуратурою в апеляційному порядку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies