На кордоні із Молдовою зупинили фальшивого "прокурора", який віз "липових" понятих

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоЖиття

На кордоні із Молдовою зупинили фальшивого "прокурора", який віз "липових" понятих

Вартість такої "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів США. 

На кордоні із Молдовою зупинили фальшивого "прокурора", який віз "липових" понятих
Затримані на Одещині чоловіки
Фото: ДПСУ

На кордоні із Молдовою зупинили авто, у якому фальшивий "прокурор" перевозив із України "липових" понятих.

Як розповіли у ДПСУ, на одному з контрольних постів на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону разом із поліцейськими зупинили автомобіль BMW. За кермом був 41-річний житель Болградського району, а в салоні – двоє чоловіків призовного віку.

Щоб уникнути перевірки, водій пред’явив посвідчення прокурора Одеської обласної прокуратури та заявив, що його пасажири – поняті у кримінальних справах. Проте документ викликав сумніви у правоохоронців. Для перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

З’ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до прокуратури. Посвідчення виявилося підробленим та слугувало прикриттям для незаконного бізнесу. Разом зі спільником псевдопрокурор організував канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Вартість "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів США. За ці гроші "клієнтів" доставляли до кордону та забезпечували інструкціями щодо подальшого маршруту.

Фальшиве посвідчення &quot;прокурора&quot;
Фото: ДПСУ
Фальшиве посвідчення "прокурора"

Чоловікові повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон;
  • ч. 2 ст. 353 – самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи;
  • ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа.

Порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • В Одеській області затримали чоловіка, який, переодягнувшись жінкою, намагався потрапити за кордон
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies