На кордоні із Молдовою зупинили фальшивого "прокурора", який віз "липових" понятих

Вартість такої "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів США.

На кордоні із Молдовою зупинили авто, у якому фальшивий "прокурор" перевозив із України "липових" понятих.

Як розповіли у ДПСУ, на одному з контрольних постів на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону разом із поліцейськими зупинили автомобіль BMW. За кермом був 41-річний житель Болградського району, а в салоні – двоє чоловіків призовного віку.

Щоб уникнути перевірки, водій пред’явив посвідчення прокурора Одеської обласної прокуратури та заявив, що його пасажири – поняті у кримінальних справах. Проте документ викликав сумніви у правоохоронців. Для перевірки викликали слідчо-оперативну групу.

З’ясувалося, що чоловік не має жодного стосунку до прокуратури. Посвідчення виявилося підробленим та слугувало прикриттям для незаконного бізнесу. Разом зі спільником псевдопрокурор організував канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Вартість "послуги" становила від 12 до 14 тисяч доларів США. За ці гроші "клієнтів" доставляли до кордону та забезпечували інструкціями щодо подальшого маршруту.

Фото: ДПСУ Фальшиве посвідчення "прокурора"

Чоловікові повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон;

ч. 2 ст. 353 – самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи;

ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа.

Порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.