Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування.

Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України
Фото: Facebook

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України. 

“У сучасній війні кібербезпека — це про стійкість держави, безперервну роботу критичної інфраструктури та безпечний доступ до цифрових послуг. Канада підтримує зміцнення цифрової екосистеми України та виділяє 92 млн грн у межах Талліннського механізму”, — написав Федоров.

Він зазначив, що це внесок у посилення критичної інфраструктури, протидію кібератакам, розвиток сучасних систем виявлення та реагування, а також забезпечення обладнання для захисту цифрових процесів.

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед них:

  • Державна судова адміністрація України
  • Чорнобильська АЕС
  • Державна прикордонна служба України

Як зазначив Федоров, окрім фінансування, Канада допомагає підвищувати експертизу в кібербезпеці. Завдяки тренінгам та зустрічам Національного кіберкластера держоргани й підприємства критичної інфраструктури здобувають знання й інструменти для ефективного захисту.
