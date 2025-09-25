Росіяни зранку обстріляли Херсон, поцілили у житловий будинок. Є поранений

Зранку росіяни обстріляли Корабельний район Херсона з реактивної артилерії.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації

Окупаційні війська прицільно обстріляли житловий будинок.

Внаслідок “прильотів” оселя зазнала серйозних руйнувань. Там потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення – згоріла.

Також постраждав літній херсонець. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої”, яка оперативно прибула на місце обстрілів, надали потерпілому меддопомогу на місці.