Росіяни зранку обстріляли Херсон, поцілили у житловий будинок. Є поранений

Внаслідок “прильотів” оселя зазнала серйозних руйнувань.

Росіяни зранку обстріляли Херсон, поцілили у житловий будинок. Є поранений
Фото: ДСНС

Зранку росіяни обстріляли Корабельний район Херсона з реактивної артилерії. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації 

Окупаційні війська прицільно обстріляли житловий будинок. 

Внаслідок “прильотів” оселя зазнала серйозних руйнувань. Там потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення – згоріла. 

Також постраждав літній херсонець. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої”, яка оперативно прибула на місце обстрілів, надали потерпілому меддопомогу на місці.
