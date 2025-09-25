У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
НАБУ заявило про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі

Слідчі дії проводять у нинішніх співробітників Укрзалізниці. 

НАБУ заявило про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про проведення обшуків у колишніх детективів, які зараз працюють в Укрзалізниці. Справа може бути пов’язаною з їхньою попередньою діяльністю в складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах влади. 

Про це в НАБУ повідомили вранці 25 вересня. Там вважають, що ці дії можуть свідчити про посилення системного тиску.

Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники Укрзалізниці). Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”, – йдеться у повідомленні. 

Контекст

В НАБУ і САП заявили про тиск після того, як влада спробувала підпорядкувати їх генеральному прокурору. Тоді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що не стосувався антикорупційної діяльності, з поправками, які фактично передавали владу над НАБУ і САП генеральному прокурору. Передували цьому обшуки і кримінальні справи проти детективів. Дві справи стосуються державної зради і пособництві країні-агресору – їх веде СБУ. Ще декілька підозр оголосили після обшуків ДБР по справах про аварії кількарічної давнини. 

Після протестів суспільства і зауважень міжнародних партнерів зміни до законодавства в частині підпорядкування скасували. Однак в НАБУ не виключають, що їм хочуть замінити керівництво. 
﻿
