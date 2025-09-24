У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
У “Дії” запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності

Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці.

У “Дії” запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
Фото: телеграм / Юлія Свириденко

У “Дії” запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Вона зазначила, що відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.

Станом на зараз зареєстровано 125 операторів, більшість саме українські, лише 8 з них іноземні. 

Свириденко зауважила, що масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. 
