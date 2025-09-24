Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний: Курська операція показала недоліки ізольованого тактичного прориву на вузькій ділянці фронту

Ексголовнокомандувач ЗСУ вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщині.

Залужний: Курська операція показала недоліки ізольованого тактичного прориву на вузькій ділянці фронту
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував військову операцію в Курській області Росії. На його думку, вона показала недоліки ізольованого тактичного прориву на вузькій ділянці фронту.

Про це він написав у колонці для "Дзеркала тижня"

"Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", - зазначив Залужний. 

Він пояснив, що війська, що оборонялися, "зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування — також без оперативного успіху". 

“Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою”, - зазначив Залужний.

Він наголосив, наступ в Курській області став можливим завдяки прогресу в системах радіоелектронньої боротьби, які нівелювали перевагу росіян у масованому використанні малих FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

“Це потребувало від росіян розробки нової системи зв’язку й управління для цих БпЛА і баражуючих боєприпасів. Саме це дало шанс нашим військам застосувати бронетехніку для проведення наступальних дій на Курському напрямку, де добре захищена нашими засобами РЕБ західна техніка змогла здійснити стрибок на територію противника. Проте це спричинило й інший поштовх. Саме для боротьби з нашою технікою і подолання РЕБ улітку з’явився новий вид FPV — з передачею команд не по радіо, а по дротах, який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута”, - пояснив Залужний.

Курська операція
