Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо розстрілу росіянами цивільних на Донеччині

Російські окупанти на Донеччині розстріляли сім’ю цивільних мешканців та використали дитину як живий щит. Омбудсман звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо інциденту.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"У соцмережах поширюється відео, опубліковане Третім армійським корпусом з ймовірним радіоперехопленням розмов російських військових", — ідеться у повідомленні.
Згідно із відео, під час штурму населеного пункту Шандриголове на Донеччині, російські солдати отримали наказ від командира: "вбивати всіх без розбору".
Окупанти увірвалися до житлового будинку мирних людей, розстріляли батьків, а дівчинку забрали і використали як живий щит під час подальшого штурму.
"Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань", — наголошує Лубінець.
Омбудсман надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. "Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", — наголошує Уповноважений.