Унаслідок ранкового російського обстрілу села Шипувате Харківської області поранено 43-річну жінку, повідомили у ДСНС.

Окупанти вдарили по селу керованими авіабомбами. Жінку госпіталізували до лікарні

Також зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м. Пошкоджено кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Протягом 23 вересня Росія атакувала 10 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Поранені чотири людини.