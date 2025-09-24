Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Унаслідок ранкового обстрілу Харківщини поранено 43-річну жінку

Окупанти вдарили по селу Шипувате керованими авіабомбами. 

Унаслідок ранкового обстрілу Харківщини поранено 43-річну жінку

Унаслідок ранкового російського обстрілу села Шипувате Харківської області поранено 43-річну жінку, повідомили у ДСНС.

Окупанти вдарили по селу керованими авіабомбами. Жінку госпіталізували до лікарні

Також зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м. Пошкоджено кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Протягом 23 вересня Росія атакувала 10 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Поранені чотири людини. 
