Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Харківській області вчора

Протягом 23 вересня Росія атакувала 10 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Поранені чотири людини.

У місті Харків постраждав 24-річний чоловік, у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка, у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова”, – сказав він.

По області ворог використав:

2 КАБ22 БпЛА типу “Герань-2”

1 fpv-дрон;

3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин, 4 автомобілі;

у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди (сел. Прудянка), господарчу споруду (с. Руська Лозова);

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електррмережі (с. Старовірівка);

у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове);

у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Залишилося 67 людей.