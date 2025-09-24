Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Харківській області вчора

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Харківській області вчора

Ворог бив різними типами озброєння. 

Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Харківській області вчора
Харків
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Протягом 23 вересня Росія атакувала 10 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Поранені чотири людини. 

У місті Харків постраждав 24-річний чоловік, у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка, у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

“Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова”, – сказав він.

По області ворог використав:

  • 2 КАБ22 БпЛА типу “Герань-2”
  • 1 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин, 4 автомобілі;
  • у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди (сел. Прудянка), господарчу споруду (с. Руська Лозова);
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електррмережі (с. Старовірівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Залишилося 67 людей.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies