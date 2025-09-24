Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Харківській області вчора

Протягом 23 вересня Росія атакувала 10 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Поранені чотири людини.
У місті Харків постраждав 24-річний чоловік, у м. Чугуїв постраждала 38-річна жінка, у сел. Прудянка Дергачівської громади постраждали 87-річний чоловік і 85-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
“Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова”, – сказав він.
По області ворог використав:
- 2 КАБ22 БпЛА типу “Герань-2”
- 1 fpv-дрон;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин, 4 автомобілі;
- у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди (сел. Прудянка), господарчу споруду (с. Руська Лозова);
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електррмережі (с. Старовірівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Борова), горіла трава (с. Яковенкове);
- у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарчу споруду, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Залишилося 67 людей.
- В Харкові ворог уночі цілив по енергетичному об'єкту. Загалом Росія вдарила по місту 18 дронами – переважно по Холодногірському району.