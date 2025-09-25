Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Зеленський поговорив з Макроном про санкції, ППО та заморожені активи

У фокусі також ескалація Росії проти європейських держав.

Зеленський поговорив з Макроном про санкції, ППО та заморожені активи
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише Офіс глави держави, лідери обмінялися думками щодо російської ескалації проти європейських країн - фіксації дронів та винищувачів в Естонії, Данії, Румунії та Польщі.

Зеленський наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони України на тлі збільшення кількості обстрілів з боку Росії перед зимою.

Президенти також торкнулися теми подальших санкцій проти Москви, особливо стосовно нафтового "тіньового флоту".

Макрон та Зеленський говорили і про заморожені російські активи - а саме конкретні кроки для того, щоб ці кошти могли бути використані на користь України.
