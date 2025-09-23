Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

​ЗСУ уразили два нафтопереробних об'єкти в Росії і два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму, - Генштаб

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Ілюстративне фото
Фото: Сергій Горбунов

У ніч на 23 вересня Збройні сили України уразили кілька важливих військових об'єктів російської армії. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. 

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” - ЛВДС “Стальной конь”. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем лінійно-виробничої диспетчерської станції “Самара” у Самарській області РФ. Це - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється. 

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача” в Криму. Їх атакували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються.

  • Оскільки саме нафта є найвагомішим джерелом поповнення бюджету РФ, аналітики української розвідки намацали слабкі місця індустрії й упродовж усього 2025 року ми спостерігаємо, як добрі і не дуже добрі дрони виносять нафтопереробні заводи на території Росії. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кров війни. Чому потрібно бити по російській нафтовій галузі".
