​ЗСУ уразили два нафтопереробних об'єкти в Росії і два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму, - Генштаб

У ніч на 23 вересня Збройні сили України уразили кілька важливих військових об'єктів російської армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” - ЛВДС “Стальной конь”. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем лінійно-виробничої диспетчерської станції “Самара” у Самарській області РФ. Це - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача” в Криму. Їх атакували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються.