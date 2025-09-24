Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Війна

Росіяни вбили ще трьох мешканців Донеччини

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

За 23 вересня росіяни вбили трьох жителів Донецької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули у Костянтинівці та одна в Іллінівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

З початку вторгнення росіян на Донеччині загалом загинули 3658 осіб, травмувалися 8184. Це кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

22 вересня на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 цивільних загинули й 13 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, зокрема 60 дітей.
