Росіяни вбили ще трьох мешканців Донеччини

За 23 вересня росіяни вбили трьох жителів Донецької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули у Костянтинівці та одна в Іллінівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

З початку вторгнення росіян на Донеччині загалом загинули 3658 осіб, травмувалися 8184. Це кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

22 вересня на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 цивільних загинули й 13 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, зокрема 60 дітей.