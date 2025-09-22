Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Війна

Упродовж дня РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, постраждали люди

Росіяни застосували по Дніпропетровщині ракети, КАБи і БпЛА.

Упродовж дня РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, постраждали люди
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожих атак постраждали двоє цивільних.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вдень росіяни атакували ракетою Павлоградський район. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – чоловік 69 років і 62-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.

На Маломихайлівську громаду Синельниківського району росіяни скерували ракету. По Слов’янській та Брагинівській громадах росіяни били КАБами та БпЛА. Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них вогнем охопило соняшник. 

На Нікопольщині ворог обстріляв райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. 

Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, 3 приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Минулося без поранених.

  • 22 вересня Міноборони Росії оприлюднило повідомлення про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. В ОСУВ "Дніпро" інформацію спростовують.
