До цього треба бути технологічно готовими, підкреслив командир підрозділу. 

Єгор Фірсов
Фото: скриншот

Кожні декілька місяців формат дронів, якими атакують в Україні, суттєво змінюватиметься. До цього треба бути технологічно готовими, сказав в інтерв'ю на каналі LB live командир підрозділу "Мурамаса" 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу, народний депутат 7 і 8 скликань Єгор Фірсов

Тому працювати мають усі засоби, але варто визначитися з базою того, чим збивати ударні БпЛА Shahed. На його думку, акцент варто робити на дронах, що атакуватимуть їх.

"Значну частину «шахедів» можуть збивати дрони. Нехай літаки, лазери хтось вигадає – будемо лазерами збивати. Але давайте поставимо собі тут в країні і ретранслюємо цю мету на інші країни, що жоден постріл дрону, «шахеду» чи балістичної ракети не має прилітати по цілі, що запланували росіяни. Давайте тут їм зруйнуємо їм цю стратегію", – сказав він.

Командир підрозділу вважає, що це реально зробити. Фірсов пояснив також, що ворог адаптується до РЕБів і налаштовує свої дрони так, аби вони його оминали.

"Це будуть постійні технологічні шахи. І щоб ми ці шляхи виграли, треба цінувати найголовніше – розум, досвід тих, хто зараз або в ЗСУ, або для ЗСУ", – сказав він.

Повну версію інтерв'ю дивіться нижче. 
