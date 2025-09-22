Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Ще двох українських підлітків вдалося повернути з російської окупації

Російські окупанти вручили юнакам повістки.

Ще двох українських підлітків вдалося повернути з російської окупації
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох 18-річних підлітків з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів. Вони хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано", — ідеться у повідомленні. 

Одного дня росіяни вручили їм повістки, і з’явилася загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці.

Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками. 

"Тепер вони можуть мріяти без страху й вільно планувати майбутнє. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу в порятунку хлопців. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей, яких викрала рф", — наголошує Єрмак.

  • Напередодні ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 
﻿
