З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей

Ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як відомо, 18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму. Вони не мали можливості самостійно виїхати та постійно змінювали місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб.

Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в росії. Дівчина мріяла повернутися у вільну Україну та вчитись тут.

19-річний хлопець довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії рф.

"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки. Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.