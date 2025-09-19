З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоЖиття

З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей

Діти постійно переживали тиск збоку окупантів.

З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей
Фото: Андрій Єрмак

Ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як відомо, 18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму. Вони не мали можливості самостійно виїхати та постійно змінювали місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб. 

Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в росії. Дівчина мріяла повернутися у вільну Україну та вчитись тут. 

19-річний хлопець довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії рф.  

"Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки.  Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та всім партнерам, які сприяли цьому порятунку.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies