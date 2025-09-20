У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У ЄС обговорюють торговельні заходи проти постачання нафти Угорщині та Словаччині трубопроводом «Дружба»

Ці країни відмовлялися переходити на енергоносії з інших держав, а також блокували ініціативи ЄС з обмеження поставок з Росії.

У ЄС обговорюють торговельні заходи проти постачання нафти Угорщині та Словаччині трубопроводом «Дружба»
ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз обговорює можливі торговельні кроки, які можуть торкнутися імпорту російської нафти через нафтопровід «Дружба». Він постачає сировину до Угорщини та Словаччини, які досі не відмовилися від цього джерела, передає Bloomberg. 

Йдеться про варіант застосування тарифів чи інших обмежень, якщо країни не представлять планів поступової відмови від російської нафти. На відміну від санкцій, які потребують одностайної підтримки всіх членів ЄС, для торговельних заходів достатньо більшості голосів.

Ці обговорення відбуваються паралельно з новим пакетом санкцій, який Євросоюз презентував у п’ятницю. Він передбачає поступову заборону імпорту російського зрідженого газу: спочатку для короткострокових контрактів через пів року після набуття чинності, а з 1 січня 2027 року — для довгострокових угод.

У пакеті також пропонуються санкції проти понад 100 танкерів так званого «тіньового флоту» Росії та низки компаній, що беруть участь у торгівлі енергоресурсами, включно з тими, що працюють у третіх країнах.

Більшість держав ЄС уже припинили імпорт російської нафти та газу, тоді як Угорщина та Словаччина залишаються серед винятків. Решта країн домовилися відмовитися від усіх викопних енергоресурсів з Росії до кінця 2027 року.

Паралельно США закликають союзників у «Групі семи» запровадити високі мита на постачання російської нафти до Китаю та Індії, щоб посилити тиск на Москву.
﻿
