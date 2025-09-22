На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто

Також сьогодні орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка.

22 вересня близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

