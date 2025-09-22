На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто

Російська армія продовжує терор прифронтової Куп'янщини, унаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
22 вересня близько 16:00 у с. Прудянка російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Транспортний засіб пошкоджено.
Також сьогодні орієнтовно о 3:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Купʼянськ загинула 65-річна жінка.
- На початку вересня у Куп’янську Харківської області 74-річний місцевий мешканець зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських ДРГ.